亞股普遍上揚 收複本周部分失土

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（法新社香港14日電） 亞股今天在逢低承接買盤帶動下普遍上揚，收複本周部分失土，美國最新公布初領失業救濟數據鼓舞投資人信心，市場隨着華爾街股市走高，儘管通膨疑慮持續對股市交易投下陰影。

因市場預期全球復蘇將推升物價飆漲，迫使聯邦準備理事會（Fed）在內的央行，縮減超寬鬆貨幣政策，全球股市連月來震蕩。這波超寬鬆貨幣政策已帶動全球股市漲勢超過1年。

儘管央行高層官員信誓旦旦表示，這波物價飆漲是因為去年比較基期低，只是暫時，並強調在失業率受到控制，以及通膨持續攀升以前，不會有所動作，市場投資人已準備迎接他們認為難以避免的情況。

本周最新出爐的美國消費者物價指數增幅超乎預估，再度引發通膨議題的熱烈討論。

CMC Markets分析師休森（Michael Hewson）表示：「超乎預期的增幅意味着我們可能還會再看到2或3個月的高通膨數字。」

休森也表示，在這麼多人擔心基數效應可能不足以解釋所有的物價上揚壓力下，這也會讓聯準會頭痛。

目前市場焦點放在今天稍後將公布的零售銷售數據。儘管如此，股市連日挫跌後，在最新公布初次申領失業救濟人數低於預期，且跌至疫情爆發以來低點下，投資人已準備歸隊。

亞洲股市今天普遍隨着前一天的美股漲勢走高，日股日經指數收盤漲2.32%，來到28084.47點。港股恆生指數收漲1.11%，收28027.57點。上海綜合股價指數收盤上漲1.77%，收3490.38點。

昨天重挫的台北股市今天收盤反彈上漲1%。首爾股市收漲1%，雪梨股市收漲0.45%。新加坡股市則因疫情嚴峻，終場挫跌2.18%。

© 2021 AFP