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（法新社香港5日電） 美股標準普爾500指數與那斯達克綜合指數雙創歷來新高後，亞股今天普遍收漲，隨着施打疫苗計畫出現進展和新增確診人數放緩後，投資人對經濟前景愈趨樂觀。

外界期待美國總統拜登將能夠推動龐大經濟振興方案的樂觀心理，也對投資人信心帶來提振，並讓市場將上周的大跌拋諸腦後。

美國最新初次申領失業救濟金人數降至去年11月以來最低水準，對市場帶來正面動能。美國今天稍晚將公布重要的非農就業數據。

散戶透過社群媒體引爆的交易狂潮消退後，交易大廳內的交易員也鬆了一口氣。

儘管感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數和死亡病例仍居高不下，但投資人對疫情逐漸降溫抱持希望，施打疫苗計畫進度改善，加上各國政府授權使用更多疫苗，防疫限制措施將很快就可以開始鬆綁。

東京股市收漲1.54%，香港股市小漲0.60%，台北股市小漲0.61%，首爾股市上揚1.07%，雪梨股市揚升1.11%，新加坡股市微漲0.05%，曼谷股市上漲0.92%，雅加達股市上揚0.73%，威靈頓股市小漲0.48%，馬尼拉股市上揚1.67%。

上海股市未能維持盤初漲勢，最終以小跌0.16%作收。

© 2021 AFP