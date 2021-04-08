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（法新社香港8日電） 亞洲股市今天普遍收高，因投資人密切注意美國總統拜登大規模基礎建設計畫的進展，同時聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄顯示，利率將維持在接近零的水準一段時間，激勵投資人。

在實施接種疫苗計畫之際，市場對全球經濟正邁向強勁復蘇持樂觀態度，帶動美股標準普爾500指數再創紀錄，亞股也普遍收漲。

拜登昨天發表演說，力推2.25兆美元基礎建設計畫，並警告這是不成功便成仁關鍵時刻，確保美國「可以領導世界，就跟以往一樣」。

在1.9兆美元疫情紓困法案通過後，另一波大撒幣的可能性也隨之而來，進一步助長美國邁向經濟成長康莊大道的預期。

然而，分析師表示，在取得各界對大撒幣計畫的共識上，拜登面臨挑戰，因為需要調高企業稅來支應，甚至部分民主黨人反對大幅調升企業稅。

香港恆生指數上漲1.16%，收29008.07點；上證綜合指數小漲0.08%，收3482.55點。台北股市上揚0.66%，首爾股市揚升0.19%，雪梨股市上漲1.02%，雅加達股市上揚0.58%，威靈頓股市揚升1.16%。

日本日經225指數下跌0.07%，收29708.98點。新加坡股市下挫0.29%，馬尼拉股市挫跌1.60%。

© 2021 AFP