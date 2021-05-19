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（法新社香港19日電） 亞洲股市今天走勢疲弱，終場普遍收跌，投資人仍難以突破長久來的波動循環，一派投資人對經濟復蘇抱持樂觀展望，另一派則擔憂通膨升溫。

中國人民銀行表示加密貨幣不能作為支付工具，加上富豪馬斯克（Elon Musk）與其電動車公司特斯拉（Tesla）的發言，使得比特幣再遭打擊。

華爾街科技股昨天再度成為代罪羔羊，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）跌幅都超過1%，亞股今天早上進入拋售模式。

市場預期今年經濟活動蓬勃發展，恐造成通膨，許多人警告這可能迫使各國央行，尤其是美國聯邦準備理事會（Fed）逐步倒轉超寬鬆貨幣政策，包括可能會升息。

聯準會4月會議紀錄將在今天稍晚公布，投資人將仔細解讀其中內容。

在聯準會會議紀錄公布前，亞股大都收黑，因為市場擔心數個國家的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增染疫人數升高，造成賣壓湧現。

東京股市下跌1.28%，台北股市小跌0.08%，雪梨股市下挫1.90%，新加坡股市挫跌1.22%，威靈頓股市下跌1.18%，雅加達股市挫跌1.27%，上海股市下挫0.51%。香港股市休市。

© 2021 AFP