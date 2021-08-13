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（法新社香港13日電） 受到美國聯邦準備理事會（Fed）可能將撤回龐大資金挹注的影響，亞洲股市今天普遍收跌，為大致走揚的一周畫下句點。聯準會在去年疫情爆發時之初，採取了大手筆量化寬鬆措施。

快速蔓延的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情，迫使各國政府推出防疫限制措施，加上中國收緊對各個產業的監管，也影響投資人情緒。

昨天公布的美國7月生產者物價月比漲幅是預期的兩倍多，年比漲幅則創紀錄，使投資人更加相信，強勁的經濟復蘇產生了沈重的通膨壓力。

這項數據使外界更加料定，聯準會將比原先預期的時間提早開始縮減龐大的購債規模。

愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）全球股票業務負責人羅德（Geir Lode）說：「全球投資人正評估Delta病毒蔓延、聯準會可能逐步退場和中國打壓產業所可能產生的影響。」

「自疫情爆發至今，股市上漲幾乎一倍，同時多頭已持續超過10年，投資人對於多頭格局還能持續多久感到懷疑。」

東京、香港、上海、新加坡、首爾、台北、曼谷和雅加達股市均收跌，馬尼拉股市大跌逾3%；雪梨和威靈頓股市收漲。

© 2021 AFP