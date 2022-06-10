（法新社香港10日電） 在歐洲央行為加入其他國家的升息計畫奠定基礎後，亞股今天持續出脫收跌，在此同時投資人將注意力轉向美國發布重大的通膨數據。

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亞股本周開局基本走高，但投資人因為考慮到升息和物價飆漲，因此跟隨美國和歐洲投資人的腳步將持股拋售。許多人擔心升息和物價飆漲恐導致經濟衰退。

更令人不安的是，新聞報導，由於中國確診病例又增，中國官員再度封鎖數百萬人，進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，打擊了重新開放經濟的希望。

儘管如此，由於擔心對需求的影響，此舉有助於壓低油價。油價是帶動全球通膨的一個關鍵因素。

隨着物價高速飆漲，各國央行被迫撤回為應對疫情影響而實施的大規模財政支撐措施，這些措施有助於推動各國股市反彈至新高或多年來高點。

歐洲央行成為最新加入收緊貨幣政策的一員，昨天宣布結束債券購買計畫，並預告今年將多次升息。歐洲央行也大幅上調今明兩年的通膨預測，同時調降經濟成長展望。

現在投資人將焦點轉向今天稍晚將公布的美國消費者物價指數，強勁的數據可能會給美國聯邦準備理事會（Fed）更大的空間採取積極手段。

東京、香港、雪梨、首爾、新加坡、台北、曼谷、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市都收跌。上海股市則收漲。

© 2022 AFP