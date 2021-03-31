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（法新社香港31日電） 由於美股疲軟，亞股今天普遍收跌，在此同時投資人將焦點放在美國，預期總統拜登將推出數兆美元經濟復蘇支出計畫。

市場對全球經濟復蘇和施打疫苗計畫抱持樂觀態度帶動本周亞股的買氣，但投資人仍擔心經濟復蘇將點燃通膨，迫使各國央行調升利率。

這個問題現在已經達到交易員反而會被利多嚇到的地步，因為政府投入更多支出的可能性已使得美國10年期公債殖利率從今年初至今上升將近一倍。美國10年期公債殖利率為衡量未來借貸成本的指標。

拜登即將宣布基礎建設計畫，部分報導指出規模可能高達4兆美元，將需要透過擴大借貸和加稅來支應。今天稍晚殖利率將成為市場關注焦點。

Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）也指出，今天公布的數據顯示3月中國工廠活動成長優於預期，強化中國走在復蘇之路的觀點。

東京股市下跌0.86%，香港股市下挫0.70%，上海股市挫跌0.43%，台北股市下跌0.75%，首爾股市下挫0.28%，新加坡股市挫跌0.80%，曼谷股市下跌0.15%，雅加達股市下挫1.42%，馬尼拉股市挫跌1.57%。

雪梨股市上漲0.77%，威靈頓股市上揚0.92%。

© 2021 AFP