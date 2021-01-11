亞股未隨美股創高走揚

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港11日電） 亞洲股市今天未跟隨華爾街股市再創新高走勢，區域股市漲跌不一。美國總統當選人拜登誓言將再推出規模逾兆支出方案，市場對於美國將再祭振興方案持續樂觀。

拜登即將在1月20日宣誓就職。拜登說，他將致力推動一項新紓困方案，其中包括直接給納稅人2000美元，以及提供小型企業協助。

拜登強調金額將很龐大，他承諾將在14日公布他的方案。他說：「規模將逾兆」。

拜登還說：「我們現在若不採取行動，之後情況將越來越糟，更難脫離困境。」

投資人樂見美國再推出支出方案，大力提振經濟，以及聯邦準備理事會（Fed）的金援，並在可預見的未來維持在紀錄低檔的利率。

市場雖普遍看好今年股市將走強，但目前有種氣氛認為近來漲勢可能無法持續。

Miller Tabak & Co.證券策略師馬列（Matt Maley ）表示：「在走了好幾個月的多頭後，我們對股市能否再上層樓絕對保持謹慎態度。」

日本股市今天適逢國定假日休市，香港恆生指數收漲0.11%，台北股市收漲0.60%。

韓國股市權值股三星電子雖因媒體報導正在和半導體巨擘英特爾洽談代工晶片的利多走高，但大盤仍收低，Kospi指數終場收跌0.12%；澳洲股市收跌0.90%；新加坡股市收跌0.31%。

© 2021 AFP