亞股漲多跌少 市場期待拜登經濟振興方案

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（法新社香港20日電） 亞洲股市今天漲多跌少，市場靜待美國總統當選人拜登（Joe Biden）宣誓就職之際，美國准財政部長葉倫（Janet Yellen）在任命聽證會上的發言對投資人帶來激勵。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師厄崔爾（Ray Attrill）說：「她明確地表示超低利率讓新政府有正當理由，在1.9兆美元防疫振興經濟方案上『大膽行動』。」

觀察家表示，投資人認為葉倫曾任美國聯邦準備理事會（Fed）主席，也是重要利多。

AxiCorp全球市場首席策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「她是推動民主黨議程最佳且最熟練的推銷員。聯準會和財政部擴大合作對市場來說是天作之合。」

葉倫在聽證會上還告訴聯邦參議員「中國顯然是我們最重要的戰略競爭者」，並指控中國一直以非法補貼、傾銷產品、剽竊智慧財產和對美國出口豎立壁壘等一系列政策「傷害美國企業」。

葉倫這番評論顯示，美國新政府傾向維持對北京當局施壓。

消失了一段時間的中國電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲今天現身的消息，一度激勵在香港掛牌交易的阿里巴巴股價大漲逾10%，終場收漲8.5%，港股恆生指數也在阿里巴巴漲勢帶動下收漲1.08%。

上海綜合股價指數收漲0.47%；深圳綜合股價指數收漲1.43%。

至於亞洲其他股市，日股日經225指數收跌0.38%；韓國首爾股市收漲0.71%；澳洲雪梨股市收漲0.41%；新加坡海峽時報指數收漲0.10%。

© 2021 AFP