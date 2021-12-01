亞股漲多跌少 市場關注Omicron

（法新社香港1日電） 亞股今天多收漲，在製藥巨擘針對旗下疫苗對最新變異株Omicron保護力發表不同意見，及美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策立場轉趨強硬的情況下，投資人正評估全球經濟前景。

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美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）11月30日在聯邦參議院銀行委員會作證時表示，「持續高通貨膨脹」的風險升高，聯準會將考慮提早緊縮刺激經濟措施，並將在明年升息。

醫學專家表示，還在對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新變異株Omicron進行評估。分析師預期，股市仍將持續震蕩。

市場策略師納維里爾（Louis Navellier）表示：「若是下周此時醫學專家的結論是現有疫苗效力『足夠』，或是Omicron比當前的Delta變異株溫和，市場應該會強力反彈。」

「如果結論相反，將會嚴重影響目前看多的2022年前景。」

「這類不確定性可能造成部分投資人想把2021年的獲利了結，退場觀望。」

日股日經指數今天收漲0.41%，港股恆生指數上揚0.8%，上海綜合股價指數收高0.4%。

至於其他股市，首爾、台北、新加坡、威靈頓等股市收漲，雪梨、馬尼拉和雅加達等股市收跌。

© 2021 AFP