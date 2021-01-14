亞股漲多跌少 投資人聚焦拜登版振興方案

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（法新社香港14日綜合外電報導）亞股今天大多收漲，投資人除了等美國總統當選人拜登提出新的全方位振興方案，也等着聆聽美國聯邦準備理事會主席評論政策前景。

美國總統川普二度遭彈劾的歷史性消息似乎對市場沒有太大的立即性衝擊，但抗議群眾上周硬闖國會後，拜登本月20日宣誓就職前美國是否會發生更多暴動，確實令人憂心。

不過目前來說，各方目光都聚焦在拜登的新經濟紓困方案上，據他說規模將達數兆美元，並將力推發放每人2000美元（約新台幣5.7萬元）紓困支票。

AxiCorp全球市場首席策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「投資人願意不去理會（華府）政治亂象，而是聚焦前方的曙光。」

「期待會有更多且可能更大筆財政振興手段的預期心理大增，因為疫情相關要務依舊是拜登政府的首要任務。」

殷尼斯補充說，讓股市安心的另一原因，是有聯準會官員暗示，他們並不支持近期內結束央行龐大的貨幣寬鬆計畫。

而聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）稍晚在網路研討會的發言將被放大檢視，藉此進一步掌握拜登支出計畫下的政策方向。

東京日經指數收盤揚升0.9%，收在28698.26點；而香港、雪梨、首爾、新加坡、孟買、馬尼拉也都收漲。

但上海證券交易所綜合股價指數下跌0.9%，收在3565.90點，即使中國上個月進出口數據優於預期；台北、曼谷、雅加達和威靈頓股市也都收跌。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉學源）

© 2021 AFP