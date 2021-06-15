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（法新社香港15日電） 華爾街股市收盤創紀錄，帶動亞洲股市漲多跌少，但在聯邦準備理事會（Fed）本周稍晚召開利率決策會議前，投資人轉趨謹慎。

隨着許多國家實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，商家重新營業，投資人對全球經濟前景普遍樂觀，對於通膨升溫將迫使各國央行逐步縮減超寬鬆貨幣政策的憂慮也舒緩。

上周公布的美國消費者物價指數增幅遠超過預期，投資人從容以對，這意味聯準會堅稱去年比較基期低和供應鏈瓶頸等因素，通膨升高是預料中的事，投資人愈來愈能接受這個說法。

聯準會最新一場會議和主席鮑爾（Jerome Powell）的發言因此備受關注，由於美國經濟強勁復蘇，投資人試圖推敲聯準會的政策方向。

雖然美股標普500指數和那斯達克指數昨天雙雙收盤創新高紀錄，但亞洲市場仍緊張不安，因部分國家政府仍戮力對抗COVID-19和傳染力更強的變異病毒株。

東京股市收漲1%，威靈頓、雪梨、首爾、新加坡、台北和馬尼拉也都收高。

香港股市在端午節長假後終場收跌，主因美國媒體報導，中國廣東核電廠可能發生輻射外泄，受到投資人關注。上海、曼谷也都收跌。

© 2021 AFP