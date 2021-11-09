（法新社香港9日電） 美股收盤再創紀錄後，亞股今天漲多跌少，同時比特幣價格創新高，主因市場對復蘇前景看法樂觀，消弭長期來對通膨的擔憂。

廣告 繼續瀏覽後續

美國聯邦準備理事會（Fed）上周宣布縮減購債規模的計畫，但表示對於升息會謹慎以對後，鼓舞了投資人。分析師表示，其他央行對收緊貨幣政策的態度，比投資人預期更為溫和。

然而，聯準會昨天在一份備受關注的報告中警告，如果COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再度升溫或復蘇停滯的話，世界各國股市漲勢可能很快會逆轉。聯準會也對中國地產危機可能帶來的衝擊表示擔心。

美股3大指數連續第2個交易日收盤再創新高，主要受惠於新聞報導，包括美國國會眾議院通過總統拜登的1.2兆美元基礎建設法案，加上美國開放來自30多國的完整接種疫苗旅客入境。

另外，強勁的財報季也提振股市買氣，加上輝瑞大藥廠（Pfizer）宣布對抗COVID-19的口服藥證實極為有效，讓全球距離擊敗COVID-19疫情更近一步。

昨天走勢分歧的亞股今天漲多跌少。香港、上海、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市皆收漲；東京、雪梨和新加坡則收跌。

© 2021 AFP