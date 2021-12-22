（法新社香港22日電） 亞洲股市延續全球股市漲勢，今天漲多跌少，在此同時投資人評估快速傳播的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron帶來的影響。

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世界各地股市長達一年半的漲勢，在近幾周力道逐漸減弱，主因投資人擔心新變異株Omicron和政府實施的防疫措施。各國央行同時也開始縮減疫情爆發時祭出的大規模金援措施。

美國總統拜登大力推動國會通過1.75兆美元社會支出法案的努力只差臨門一腳，民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）19日表示拒絕支持這項法案。拜登表示他對於可以贏得曼欽的關鍵一票持樂觀態度後，投資人正在關注華府情勢的發展。

亞股20日下跌後，隔天投資人逢低買進，股市反彈回漲，今天漲勢持續。

市場預期美國食品暨藥物管理局（FDA）最快本周將授權美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和默沙東集團（Merck & Co.）生產的口服藥用於治療COVID-19，提供對抗疫情的新工具，也有助於拉擡股市。

然而，分析師警告耶誕假期前交易清淡，在新年之前市場波動性仍高。

東京、香港、雪梨、首爾、台北、威靈頓、新加坡和曼谷股市都收漲；上海、馬尼拉和雅加達股市則收黑。

© 2021 AFP