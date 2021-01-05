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（法新社香港5日電） 亞洲股市今天收盤漲多跌少，因市場對經濟前景懷抱期望，壓過疫情急遽升溫、新封鎖措施和疫苗接種進度緩慢引發的擔憂，以及美國參議院選舉的不確定性。

分析師雖對今年經濟的長期前景普遍樂觀，但推出不久的疫苗接種計畫尚未對市場產生影響，這意味今年頭幾個月股市可能出現震蕩。

數據顯示，美國單日就有將近28萬人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），目前美國因染疫病故人數突破30萬，顯示了未來任務艱鉅。

與此同時，傳染力更快的變種病毒侵襲全世界，各國政府被迫再次收緊防疫限制措施；英國官員警告醫療體系可能很快就會面臨崩潰後，英格蘭地區實施全境封鎖6周的措施。

如此的措施引發各界擔心，早已舉步維艱的經濟復蘇可能在第一季上演脫軌戲碼，加上施打疫苗進展比預期緩慢，為市場添加不安的氣氛。

外彙經紀商安達（OANDA）資深市場分析師厄蘭（Craig Erlam）說：「毫無疑問，第一季情勢仍將嚴峻，佳節期間疫情擴散情況一直相當嚴重，各國因此收緊並延長封鎖措施。」

亞股今天稍早一度陷入掙紮，但許多市場最終反彈收漲。香港股市由黑翻紅，收漲0.64%。上海股市上漲0.73%，台北股市上揚0.66%，首爾股市揚升1.57%，新加坡股市微漲0.03%，曼谷股市大漲2.62%，雅加達股市上漲0.53%，威靈頓股市勁揚2.11%。

東京股市下跌0.37%，雪梨股市微跌0.04%，馬尼拉股市挫跌0.88%。

© 2021 AFP