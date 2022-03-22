（法新社香港22日電） 美國聯邦準備理事會主席表示，美國可能加速升息腳步，引發前一天的華爾街股市收跌，亞股今天未隨美股挫跌，區域股市多收漲，其中港股恆生指數漲逾3%，領漲亞股。

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俄羅斯入侵烏克蘭，美國對俄國實施石油禁運後，歐盟國家也展開相關討論，國際油價聞訊漲逾7%。

部分歐盟成員國力促祭出更多制裁，擴大對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）施壓，不過德國等其他仰賴俄國能源的國家，遲遲不肯針對關鍵產業實施制裁。

另外，全球能源巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）旗下位於沙國紅海的多處設施遭葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）飛彈擊中後，沙烏地阿拉伯警告，葉門叛軍攻擊其石油設施，對全球供應造成「直接威脅」。

而在石油供應緊縮之際，經濟重新開放導致需求飆升，近幾周油價飆漲造成全球市場陷入混亂。

安達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說:「能源投資人似乎日益認為距離供應短缺不遠。」

市場越來越擔心全球經濟恐面臨物價飆升但成長停滯的停滯型通貨膨脹（stagflation）。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表示，聯準會可能加速升息腳步，以抑制通膨。

SPI 資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「我覺得聯準會5月和6月會升息50個基點，決策者會發現強力抑制通膨又不造成失業攀升並不容易。」

「只要升息2碼持續存在議題中，股市依然會不安。」

安達的莫雅也表示：「投資人認為升息速度可能比他們之前預期還快，恐會導致「縮減恐慌」（Taper Tantrum），以及停滯性通膨。」

前一天的華爾街股市收跌，今天的亞股大多未隨美股挫跌而收漲。

香港股市今天在阿里巴巴暴漲超過11%帶動下，恆生指數收盤漲逾3%。媒體報導阿里巴巴樂觀預期北京當局打壓科技股行動近尾聲，加速回購庫藏股計畫，而大幅推升股價。

連假結束恢復交易的東京股市上漲逾1%，受惠於日圓兌美元彙率創6年低點，有利出口表現。

上海、雪梨、首爾、馬尼拉、雅加達、曼谷和威靈頓都收漲；台北、新加坡和吉隆坡股市則收跌。

© 2022 AFP