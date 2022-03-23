（法新社香港23日電） 繼華爾街股市昨天走高，亞股今天接棒續漲，主因投資人對美國聯邦準備理事會（Fed）的升息計畫將有助於控制通膨，抱持樂觀預期。 儘管俄烏戰爭依然多所堪慮，分析師指出，由於投資人料定消費者會有韌性，同時不斷會有經濟體重新開放，目前市場已恢復部分信心。

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聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）21日表示，如果早已處於40年高點的通膨下滑不夠快，聯準會準備採取更積極的升息行動。

聯準會官員上周升息一碼，但有些人主張升息兩碼，鮑爾表示並不反對此一主張；並說，他對美國經濟足夠堅挺、能夠承受這樣的升息感到高興。 信安環球投資公司（Principal Global Investors）首席策略師夏哈（Seema Shah）說：「我們看好今年的股市。」

她並說，儘管隨着衰退風險攀升，短期展望具挑戰性，「我們仍認為，美國經濟基本面相當良好」。 「升息速度加快顯然有助於通膨下滑」，從而能減少長期收緊貨幣政策的必要性。 東京股市上漲3%；中國承諾為市場提供支撐，激勵科技股上漲，持續帶領香港股市走高，恆生指數收漲1.21%。

上海、首爾、雪梨、新加坡、台北、馬尼拉和曼谷股市都收漲；雅加達和威靈頓股市收跌。

© 2022 AFP