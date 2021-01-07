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（法新社香港7日電） 亞洲股市今天漲多跌少，因美國喬治亞州聯邦參議員決選結果顯示，民主黨將同時掌控國會參、眾兩院，為候任美國總統拜登推動另一輪大規模振興方案等立法議程鋪路。

此消息讓投資人忽視華盛頓發生的插曲，川普支持者闖入國會大廈，使得國會認證總統大選結果的程序被迫延後。

花旗私人銀行（Citi Private Bank）首席投資策略師威汀（Steven Wieting）表示：「這些政治事件對經濟走勢很少產生長遠影響。」在示威者被逐出國會大廈後，議員們也恢復認證辯論。

這也讓市場注意焦點從世界各地感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人數激增移走。各國政府再度實施封鎖措施，雖然疫苗接種計畫進展較預期慢，但投資人仍對該計畫終究會讓生活恢復正常持樂觀態度。

東京股市上漲1.60%，上海股市上揚0.71%，台北股市揚升1.54%，首爾股市攀漲2.14%，雪梨股市上漲1.59%，新加坡股市上揚1.54%，曼谷股市揚升1.44%，雅加達股市上漲1.45%，威靈頓股市上揚1.14%，馬尼拉股市揚升1.02%。

香港股市在連漲6個交易日後今天收跌0.52%，因為有報導指出，川普政府正考慮禁止美國人投資中國企業巨頭阿里巴巴與騰訊，權重股阿里巴巴和騰訊股價聞訊下跌。

© 2021 AFP