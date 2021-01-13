廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港13日電） 市場對美國新一輪大規模紓困方案抱持的希望，遭華府政治局勢動蕩和染疫人數暴增的利空抵消，美股僅小漲作收，亞洲投資人缺乏進場意願，但亞股今天仍漲多跌少。

數名美國聯邦準備理事會（Fed）高級官員認為，儘管預期新振興措施會引發通膨升溫，但短期內聯準會縮減購債規模的機會不大，大幅提振昨天的風險情緒。

民主黨人指控美國總統川普上周煽動支持者闖入國會，因此正在推動對川普發動二次彈劾，各界也擔心總統當選人拜登20日舉行就職典禮前恐發生進一步暴動。川普則警告，國會準備彈劾他，已引起全國各地「極大的憤怒」。

儘管美國染疫人數飆升，加上昨天單日病歿人數創新高，這個全球最大經濟體的新一輪大規模紓困案，持續為市場提供關鍵的支撐。

Gorilla Trades策略師柏曼（Ken Berman）表示，拜登「預期將宣布2019冠狀病毒疾病（COVID-19）紓困計畫的細節，可能會全面引起重大波瀾。」

亞股大部分市場走高，但漲幅有限，因為確診病例暴增的短期憂慮，降低投資人進場意願。疫情升溫使得好幾個國家再度實施為期數周的封鎖措施，同時也努力加快接種疫苗的腳步。

東京股市上漲1.04%，台北股市上揚1.74%，首爾股市揚升0.71%，雪梨股市小漲0.11%，新加坡股市微漲0.01%，曼谷股市上漲0.48%，雅加達股市上揚0.62%。

香港股市下跌0.15%，上海股市下挫0.27%，威靈頓股市挫跌0.48%，馬尼拉股市下跌0.21%。

© 2021 AFP