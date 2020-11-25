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（法新社香港25日電） 亞洲股市今天走勢分歧，這是因為獲利了結賣壓使得早盤漲勢暫歇，加上市場持續擔心全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數暴增帶來的影響。

2019冠狀病毒疾病疫苗研發報佳音，加上美國政治不確定性緩解，增強投資人對經濟復蘇的信心，使美股有一鳴驚人的表現，投資人在亞股早盤期間紛紛出手買進。

有跡象顯示歐洲疫情的感染速率放慢到足以允許部分國家放寬封鎖措施，這為股市交易大廳帶來希望。

然而，新增確診和死亡病例數仍偏高，壓抑市場興奮情緒，數個亞洲國家也傳出疫情升溫的狀況，促使政府再度實施防疫限制措施。

俄羅斯當局昨天表示，俄國研發的疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）有95%效力，成為輝瑞藥廠（Pfizer）及合作夥伴BioNTech、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）之後，第4支即將問世的疫苗，這項消息為昨天股市再添助力。

同時，美國政府官員展開重要的政權交接工作，為總統當選人拜登（Joe Biden）入主白宮鋪路後，華府政治不確定性似乎逐漸消退。

東京股市今天上漲0.50%，香港股市小漲0.31%，雪梨股市上揚0.59%，威靈頓股市揚升0.91%，曼谷股市上漲1.01%。

上海股市下跌1.19%，新加坡股市下挫0.76%，首爾股市挫跌0.62%，台北股市下跌0.49%，馬尼拉股市重挫1.51%，雅加達股市小跌0.38%。

© 2020 AFP