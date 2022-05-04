亞股走低 市場靜候Fed利率會議結果

（法新社4日電） 亞洲股市今天走低，投資人不安地等待美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議結果，市場預期聯準會將宣布20多年來最大的升息幅度。

廣告 繼續瀏覽後續

隨着目前處於40年高點的通膨沒有緩和跡象，聯準會已準備好今年強硬的緊縮路線，讓全球市場不寒而慄。

T. Rowe Price分析師烏魯奇（Blerina Uruci）說：「聯準會仍專註在壓低通膨，然而，任何進一步更強硬行動，某種程度上可能會受到希望讓經濟軟着陸的影響。」

外界預期聯準會今天決策會議料宣布升息2碼，成為聯準會自2000年以來最大升息幅度。但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後記者會將是市場關注的焦點，從中一窺聯準會未來升息動向。

市場上關於聯準會將在今年某個時間點升息75個基點的傳聞甚囂塵上。

Mischler Financial Group董事總經理法倫（Tony Farren）說：「鮑爾可能會回到『我們沒有預設升息立場』，或這一類：我們每次會議都抱持開放的態度，詳加討論，再看看未來如何走。」

「市場可能會把這解讀為立場強硬。因為如果他的評論要被視為溫和立場，他必須駁斥75個基點的說法。我固然不認為他會支持這種說法，也不認為他會駁斥。」

儘管前一天的美國華爾街股市上揚，亞股今天仍走低，區域內多國股市適逢假日休市。

港股恆生指數收跌1.1%，來到20869.52點。

至於其他亞洲股市，雪梨、首爾和新加坡股市都收跌。台北和馬尼拉股市收漲。威靈頓股市則持平。

東京、上海、雅加達、吉隆坡和曼谷股市都適逢國定假日休市。

© 2022 AFP