廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港27日電） 亞洲股市今天走勢分歧，因為投資人態度謹慎，權衡長期經濟復蘇的希望，以及感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）和變種病毒人數激增、疫苗施打計畫進度緩慢等當前憂慮。

有跡象顯示，美國總統拜登備受期待的刺激方案可能在國會面臨考驗，衝淡樂觀情緒；在此同時，全球股市近期走高，關於市場可能出現修正的談論甚囂塵上。

隨着傳染力更強的變種病毒迅速在人群中傳播，各國政府被迫實施嚴格的防疫措施，他們進行接種計畫的努力則因為疫苗分配出現問題而受阻。

拜登昨天表示，讓民眾接種是「一項戰時任務」，但也說美國政府已經訂購額外2億劑疫苗，將有足夠的疫苗能讓幾乎所有美國人在秋季前接種。

然而，外界仍擔心疫苗對變種病毒的防護力恐不足，制藥商則再三向民眾保證不會有這個問題。

國際貨幣基金（IMF）將全球2021年預估經濟成長率上修，觀察家表示，雖然前景樂觀，但今年頭幾個月可能會痛苦不堪。

東京股市上漲0.31%，上海股市小漲0.11%，台北股市上揚0.27%，新加坡股市揚升0.45%，威靈頓股市上漲0.38%。

香港股市下跌0.32%，首爾股市下挫0.57%，雪梨股市挫跌0.65%，曼谷股市下跌0.73%，雅加達股市下挫0.50%，馬尼拉股市挫跌1.63%。

© 2021 AFP