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（法新社香港2日電） 投資人擔憂股市估值可能過高，消弭了經濟前景改善和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫的利多，亞洲股市今天走勢分歧，難以維持全球股市上周崩跌後的反彈漲勢。

美國國會議員推動總統拜登（Joe Biden）的大規模抗疫紓困案，希望未來兩周內過關，加上科技類股反彈帶動華爾街股市強勢走高，但這些仍不足以激勵亞洲股市。同時，市場仍存在對於通膨升溫的擔憂。

2019冠狀病毒疾病疫苗接種人數增加、染疫率降低、政府和央行的支持及防疫封鎖措施的鬆綁，引發投資人對於今年和明年全球經濟將迅速復蘇的預期，有助於推動股市創下空前新高或多年來高點。

但近幾周來，市場樂觀情緒被所謂的通貨再膨脹交易恐造成物價飆漲的擔憂取代，且這種狀況可能迫使美國聯邦準備理事會（Fed）和其他機關的官員收緊超寬鬆貨幣政策，其中包括升息。

另外，上周美國和其他主要經濟體的公債殖利率攀升，引發股市小規模崩盤，這是因為投資人認為股市有些漲過頭，因此獲利了結加深跌勢。

東京股市今天下跌0.86%，香港股市下挫1.21%，上海股市挫跌1.21%，台北股市小跌0.04%，雪梨股市下跌0.40%。

首爾股市上漲1.03%，雅加達股市上揚0.33%，威靈頓股市揚升0.35%，馬尼拉股市上漲0.68%，新加坡股市微升0.03%。

© 2021 AFP