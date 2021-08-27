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（法新社香港27日電） 亞洲股市今天走勢分歧，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）稍晚將發表有關縮減購債計畫的談話，備受關注。部分銀行官員要求數個月內採取此措施。

阿富汗喀布爾機場發生自殺炸彈攻擊，造成數十人死亡，包括13名美軍，美股因為這個地緣政治因素收跌，亞股投資人也因此在本周最後一個交易日持謹慎態度。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情蔓延，引發投資人擔心全球經濟復蘇前景；在此同時，普遍認為，隨着經濟重返正軌，聯準會提供的龐大規模金援可能會在明年畫下句點。

全球央行年會今天晚上將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）登場，主要國家的央行總裁、官員及重量級經濟學家齊聚一堂，鮑爾將針對縮減購債規模的計畫發表演說，眾所矚目。

分析師指出，縮減購債規模的時機很重要，這可能看得出來，何時可望升息。

不過，3名聯準會領導官員已呼籲，儘快開始縮減購債規模。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）說：「很有可能在今年底前就會宣布縮減購債，即連委員會中的鴿派似乎也同意這麼做。」

香港、東京、雪梨、新加坡、馬尼拉和雅加達股市都收跌。上海、首爾、威靈頓、台北和曼谷股市則收漲。

© 2021 AFP