（法新社香港3日電） 亞洲股市今天走勢分歧，投資人靜待備受矚目的美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議；中國領導人難以抑制新一波疫情，有關中國經濟的疑慮再度拖累香港和上海股市。

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美股三大指數連續第3天收盤創新高，巴黎CAC 40指數也受到強勁的企業財報激勵，打破21年前網路泡沫破滅前創下的高點。但在市場長期來對通膨飆升的恐懼，以及央行升息前景下，難以為亞股帶來提振。

物價攀漲速度創數年來最快，各國央行被迫退出疫情初期祭出的龐大刺激措施。

部分國家央行雖已升息或收緊銀根，但外界主要焦點仍在聯準會決策會議，利率動向尤其受到關注。市場預期聯準會今天將透露開始縮減每月購債規模的時間。

CMC Markets公司分析師休森（Michael Hewson）說：「確實似乎有越來越多聯準會官員承認，通膨可能會比之前預期的還要久。」

「然而，一旦聯準會官員勾勒出縮減購債規模時間表，接着就會面臨越來越多的升息時間表壓力。聯準會主席鮑爾（Jay Powell）曾表示近期不會升息，可能會在一年之後。」

雪梨、威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達都收漲；香港、上海、新加坡、曼谷和首爾則收跌。東京股市適逢文化日休市一天。

© 2021 AFP