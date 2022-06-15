（法新社香港15日電） 亞股今天走勢分歧，投資人緊張不安地等待美國聯邦準備理事會（Fed）的利率決策，自從超乎預期的通膨數據衝擊全球股市以來，利率決策變得更加重要。

廣告 繼續瀏覽後續

數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）增幅創下40年來新高紀錄後，本周初股市一片慘綠。

在聯準會努力維持可信度之際，這一消息使人們加碼押注聯準會將以比預期幅度更大且更快的速度升息。

在10日的通膨數據公布之前，外界預期聯準會在今天召開的政策例會結束時，將會升息0.5個百分點，但投資人現在普遍預期會升息0.75個百分點，一些人甚至建議提高1個百分點。

這些舉措引發人們擔心收緊貨幣政策將打擊美國經濟，並可能使明年經濟陷入衰退。

儘管如此，許多觀察人士表示，如果決策者想要控制價格並防止停滯性通膨，現在採取行動是他們唯一的選擇。

亞洲市場漲跌互見，部分股市本周開局不利後，逢低承接買盤湧入而有所回升。

香港和上海股市收漲，因為數據顯示中國5月零售銷售和工業產出有所改善，得益於主要城市放寬防疫封鎖限制。

新加坡股市也收漲；東京、雪梨、首爾、台北、馬尼拉、曼谷和雅加達股市則收跌。

© 2022 AFP