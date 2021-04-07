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（法新社香港7日電） 投資人在近期的股市漲勢後稍作喘息，同時另一輪的強勁數據提供市場對全球經濟復蘇持續抱持樂觀的理由，讓亞洲股市今天收盤走勢呈現分歧。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，美國所有成年人將於4月19日獲得接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的資格，較先前的承諾提早將近兩周，增強了這個全球最大經濟體將加快速度重新站穩腳步的希望。

同時，加州州長紐松（Gavin Newsom）表示，如果維持目前的疫苗接種速度，他的目標是在6月15日讓加州全面重新開放。

摩根資產管理（JP Morgan Asset Management）全球首席策略師凱利（David Kelly）說：「初步跡象顯示，經濟正在加速復蘇，這意味恢復到『日常生活』的速度比許多人數個月前所希望的還快。」

「雖然普遍來說這是好消息，但隨之而來的挑戰是，疫情後的世界金融格局非常不同，投資人需要確保他們的投資組合已調整好。」

香港股市今天收盤下跌0.91%，上海股市小跌0.10% ，新加坡股市小挫0.37%。

東京股市小漲0.12%，台北股市上揚0.45%，首爾股市揚升0.33%，雪梨股市上漲0.61%，雅加達股市上揚0.56%，威靈頓股市揚升0.70%，馬尼拉股市上漲0.93%。

© 2021 AFP