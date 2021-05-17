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（法新社香港17日電） 亞洲股市今天走勢分歧，因為數國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病例激增引發疑慮，抵銷投資人對全球經濟復蘇的樂觀情緒。

華爾街股市上一個交易日勁揚，因美國上月零售銷售數據持平，有助舒緩股市疑慮。投資人現正憂心通膨激增，可能迫使聯邦準備理事會（Fed）比預期更快倒轉超寬鬆貨幣政策。

但亞太地區一些政府未能抑制激增的病例，因此股市未跟隨美股漲勢。

近日台灣病例增加，迫使首都和周邊區域施行更嚴格的社交距離規範，台北股市下挫2.99%；日本延長緊急事態，取消東京奧運的呼聲日益高漲，東京股市收低0.92%。

此外，首爾、曼谷和雅加達股市也收低。

香港、上海、雪梨、新加坡、馬尼拉、孟買、威靈頓股市則收高。

新加坡多數校內課程都被取消，疫情大幅升溫也迫使預定本月啟航的新加坡與香港旅遊泡泡再度延期。泰國與馬來西亞新一波疫情亦引人憂心。

另外，美國消費者信心因為物價上漲而下滑，也暗示投資人的疑慮短時間內不太可能煙消雲散。分析家說，各國中央銀行官員必須在讓經濟穩步復蘇和控制通膨之間小心拿捏。

本周市場焦點將擺在聯準會公布上月底的政策會議紀錄。屆時投資人將從中細究，鑒於大宗商品價格陡升、供應出現瓶頸、經濟重新開放，聯準會官員對於通膨抱持何種想法。

© 2021 AFP