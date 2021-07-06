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（法新社香港6日電） 美國適逢國慶連假，美股昨休市，在市場缺乏買盤刺激下，亞股今天走勢分歧。而石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟（OPEC+）增產會談破局，油價飆漲，創3年來最高紀錄。

國際油價今天在亞洲盤持續上漲，儘管隨着全球經濟復蘇，石油庫存減少、需求激增，石油輸出國家組織（OPEC）和其他關鍵產油國會談仍破局，未就增產達成任何協議。

OPEC+會談破局，油價恐漲到每桶100美元，將是2014年以來首度重返3位數，也引發有關通膨的擔憂，可能迫使各國央行逐步退出貨幣寬鬆政策或提早升息。

布倫特原油期貨價格自2018年以來首次漲破每桶77美元，西德州中級原油（West Texas Intermediate，WTI）價格也攀漲。

OPEC+昨天取消會談，原定這場會議是要化解阿拉伯聯合大公國和其他成員國之間的僵局，就增產達成協議。會議的新日期目前尚未決定。

荷蘭國際集團（ING Group NV）分析師派特森（Warren Patterson）指出：「我們若沒有快速解決的辦法，未來幾個月OPEC+產量的不確定性，恐帶來更多震蕩。」

隨着商品漲勢在全球近幾個月來的物價上揚中扮演重要角色。這場醞釀中的危機再度讓通膨成為市場焦點。投資人目前正在靜待美國聯邦準備理事會（Fed）公布6月會議紀錄，希望藉此一窺聯準會在美國經濟強勁復蘇下的貨幣政策動向。

東京、新加坡、首爾、曼谷和雅加達股市今天都收漲，但上海、雪梨、威靈頓、台北和馬尼拉股市等收跌。

香港股市延續昨天跌勢，恆生指數收跌0.3%，來到28072.86點。數天前才赴美IPO的中國叫車服務公司滴滴出行，遭北京當局實施網路安全審查，勒令下架App，讓投資人緊張不安。

© 2021 AFP