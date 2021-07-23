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（法新社香港23日電） 全球股市持續籠罩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株的陰影下，儘管新一批出爐的企業財報亮眼，仍難以讓全球股市連續第3天收高，亞股今天走勢分歧。

美股三大指數昨天收盤逼近歷史新高，受惠於企業財報優於預期，加上政府祭出龐大的財政刺激方案，聯準會大手筆挹注資金，投資人對長期經濟復蘇的樂觀情緒似乎堅不可摧。

這股樂觀情緒已經通過迄今最艱難、源自於嚴峻疫情的考驗。儘管有不錯的接種疫苗率，但世界各國新增確診病例增幅仍相當驚人，已迫使數國政府再度實施封鎖或限制措施。

更令投資人振奮的是，雖然歐元區強勁復蘇，但歐洲央行承諾將維持超寬鬆貨幣政策直到至少2022年3月底，或直到官員認為「新型冠狀病毒危機階段結束」為止。

但亞股較為疲軟不振。

香港和上海股市領軍下跌；觀察家指出，彭博報導中國監管機構對網路叫車巨頭滴滴出行展開網路安全審查後、考慮對滴滴出行實施嚴懲，拖累科技股。在中國建議推遲下，滴滴出行數周前仍赴美上市。

新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市都收跌；雪梨、首爾、威靈頓、孟買股市均微幅收高。東京股市今天因逢國定假日休市。

© 2021 AFP