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（法新社香港6日電） 亞洲股市今天收盤跌多漲少，市場聚焦美國喬治亞州2席聯邦參議員決選結果。目前民主黨率先奪得一席，使民主黨離取得參眾兩院控制權更近一步。

市場暫時將關注焦點從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和疫苗施打進展，轉移到喬治亞州參議員選舉上。這場選舉的結果將決定美國總統當選人拜登（Joe Biden）未來至少2年的立法計畫命運。

投資人數個月來一直在長期樂觀情緒和短期憂慮之間拉扯，市場期望接種疫苗將意味可以慢慢重回正常生活，但全球染疫病例激增又迫使多國重新實施封城等限制措施。

在跨越英國脫歐、美國刺激經濟方案和總統大選等重重阻礙後，現在市場將焦點放在勢均力敵的喬治亞州參議員選舉上。民主黨已奪下一席，另一席得票則過於接近，仍難分勝負。

投資人擔心民主黨若兩席全拿，將讓拜登有能力推動加稅和對市場施加更多監管的措施。

東京股市下跌0.38%，台北股市小跌0.11%，首爾股市下挫0.75%，雪梨股市挫跌1.12%，雅加達股市下跌1.17%，威靈頓股市下挫0.25%，馬尼拉股市挫跌1.21%。

香港股市上漲0.15%，上海股市上揚0.63%，新加坡股市揚升0.12%。

© 2021 AFP