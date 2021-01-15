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（法新社香港15日電） 美國總統當選人拜登公布規模1.9兆美元的振興經濟方案後，今天亞股跌多漲少。觀察人士表示，股市早已對此規模龐大的紓困案做出反應，因此在這周最後一個交易日獲利了結。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）重申，創紀錄的低利率和寬鬆貨幣政策將會維持一段時間。這番話消除交易大廳焦慮不安的情緒，同時投資人仍對長期經濟展望相當樂觀。

儘管接種疫苗可以讓生活恢復正常，但感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例和病歿人數激增，造成世界各國政府紛紛實施封鎖措施，這些都是造成投資人不願進場的主要障礙。

幾天後即將就職的拜登（Joe Biden）公布1.9兆美元紓困方案，並表示可以解決疫情和經濟下滑的雙重危機。

拜登的新計畫包括再分發1400美元給國民，加上國會去年底通過的600美元，等於每人可領到2000美元；並將最低工資從每小時7.25美元提高到15美元；以及將在100天內施打1億劑疫苗。

東京股市下跌0.62%，台北股市下挫0.58%，首爾股市挫跌2.03%，曼谷股市下跌1.10%，雅加達股市下挫0.85%，威靈頓股市挫跌0.70%，馬尼拉股市下跌0.48%。

香港股市上漲0.27%，上海股市微漲0.01%，新加坡股市小漲0.16%，雪梨股市持平。

© 2021 AFP