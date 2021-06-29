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（法新社香港29日電） 亞洲股市經歷最近的漲勢後，投資人觀望等候下個買進時機，同時新一波疫情升溫和全球部分國家再度實施防疫限制引發擔憂，使得亞股今天跌多漲少。

美國總統拜登日前宣布與參議院跨黨派小組達成基礎建設協議的利多出盡，加上對通膨的擔憂持續存在，在美國關鍵的就業數據本周稍後出爐前，以及美國企業財報季下個月登場前，投資人選擇靜觀其變。

不過，分析師表示，儘管最近漲勢暫停，但隨着全球相繼展開接種疫苗，股市展望依舊正向。

在科技股支撐下，美股標普500指數與那斯達克指數昨天雙雙再登歷史新高點。但由於投資人關注2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情日益擴散，亞股沒有跟隨美股走高。

感染Delta變異株的人數飆升，數國政府不得不採取行動，防止新一波染疫死亡風險到來。

在澳洲，雪梨、伯斯、布里斯本和達爾文（Darwin）等城市都宣布封鎖，澳洲領導層也戮力加快施打疫苗的進度。

南非也因為Delta變異株疫情採取類似措施，俄羅斯、亞洲、歐洲和南美部分國家疫情也升溫。

東京、香港、雪梨、首爾、新加坡、上海股市都收跌，威靈頓、雅加達、曼谷和馬尼拉則收漲。

© 2021 AFP