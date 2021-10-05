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（法新社香港5日電） 國際油價飆漲引發通膨進一步攀升壓力，加上華府因提高舉債上限陷入僵局，升高美國債務違約疑慮，拖累華爾街股市挫跌，亞股今天隨着美股頹勢走低，跌多漲少。

投資人也密切關注中國房地產巨擘恆大集團債務危機發展，憂心危機恐擴及中國以外的地區。

儘管供應緊俏和需求上揚，石油輸出國家組織（OPEC）和其他主要產油國昨天決議不擴大增產，引發原油價格飆漲。西德州中級原油（WTI）價格觸及7年新高，布倫特原油價格漲到3年高點，這兩個主要原油期貨價格今天都攀漲。

隨着全球經濟逐漸擺脫疫情的重創，推升旅遊需求等，油市也開始承受壓力。北半球冬季即將來臨，天然氣價格攀漲，使得各大企業轉而使用石油。

VI投資公司（VI Investment Corp）分析師尹成七（Will Sungchil Yun，音譯）說：「由於從天然氣轉向石油，最後一季油價可能會持續受到支撐。」

亞股今天持續走低，東京股市盤中一度重挫3.5%，終場跌幅縮小至2.2%。雪梨、首爾、新加坡、威靈頓和雅加達股市都收跌。

然而香港股市逆轉早盤跌幅，終場小漲作收。台北、馬尼拉和曼谷收盤都微漲。上海股市今天適逢「十一」長假休市，將於8日開市交易。

© 2021 AFP