亞股跌多漲少

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（法新社香港29日電） 儘管美股收盤再創紀錄，亞洲股市今天則跌多漲少，主因蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等科技巨擘財報令人失望，打擊投資人的士氣。 一些全球最大型企業發布的獲利大多優於預期，這個月助漲全球各地股市，緩解了通膨升溫和央行大撒幣時代結束的擔憂。 投資人也持續密切注意華府，美國總統拜登昨天公布1.75兆美元的社會和環保新支出方案，是原本提議方案規模的一半。 那斯達克指數跟標普500指數收盤都創紀錄，主因財報顯示企業普遍渡過通膨升溫、染疫人數激增和供應鏈問題的難關，市場持續對經濟復蘇展望抱持樂觀。 加上美國首次申領失業救濟金人數降到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來新低，雙重利多有助克服疫情使消費者支出下降、造成美國第3季經濟擴張速度較預期慢帶來的利空。 但蘋果和亞馬遜皆表示銷售受到供應問題影響，並發布大致悲觀的財測，重創投資人的信心。 香港、雪梨、首爾、台北、曼谷和馬尼拉股市都收跌。 在日本31日舉行眾議院大選之前，東京股市收漲，民調顯示自民黨與公明黨的執政聯盟席次合計可過半。上海、新加坡、威靈頓和雅加達股市也收高。