（法新社香港10日電） 美股近來創紀錄的漲勢終於暫歇，亞股今天跌多漲少，美國和中國物價持續攀漲之際，通膨再度成為市場關注焦點。

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近日和近幾周來股市雖屢創新高，尤其是美股，但在供應鏈大亂且需求激增之際，投資人對於數據持續顯示全球通膨壓力跡象感到不安。

對於通膨壓力升高，各國央行態度轉趨強硬，部分央行上調利率，其他央行則縮減購債規模。

中國今天公布的報告顯示，10月生產者物價指數（PPI）年增13.5%，創26年新高，主因能源價格飆漲，以及部分國家實施防疫封鎖措施，使供應受到衝擊。

美國勞工部昨天表示，10月躉售物價指數持續上升，觀察家表示今年躉售物價可能會持續上漲。美國消費者物價指數則將在今天稍晚出爐。

大都會人壽投資管理公司（MetLife Investment Management）分析師馬特斯（Drew Matus）表示：「因為我們已經有一陣子沒看到通膨了，所以人們還不習慣。由於人們越來越了解聯準會可能會採取什麼措施，下半年預期股市波動更為劇烈。」

上海、東京、雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、馬尼拉股市都收跌；香港和台北股市則逆勢收漲。

© 2021 AFP