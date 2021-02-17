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（法新社香港17日電） 全球股市近幾周漲勢凌厲，但受到投資人獲利了結賣壓影響，亞洲股市今天跌多漲少，同時投資人也擔心目前股市估值可能過高。

分析師表示，儘管股市有下跌的空間，但綜觀來看，隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種行動進行、染疫率下滑及防疫封鎖措施鬆綁，種種因素使經濟恢復正常，股市將恢復強勁漲勢。

美國華府也成為市場關注焦點，國會議員試圖推動總統拜登（Joe Biden）的1兆9000億美元經濟刺激方案，這項方案的前景是全球股市數個月來持續攀漲的關鍵因素。

市場揣測大規模的刺激方案，將為全球最大經濟體美國注入額外能量，加上公司行號重新開業的前景，也激發通膨預期，導致美國公債殖利率逼近1年來高點。

外界因此對借貸成本上升產生疑慮，市場觀察家擔心這可能會阻礙經濟復蘇，並影響消費者支出。

東京股市今天收跌0.58%，首爾股市下挫0.93%，雪梨股市下跌0.46%，新加坡股市下跌0.51%，雅加達股市下挫1.03%，馬尼拉股市挫跌1.10%。

香港股市上漲1.10%，台北股市大漲3.54%，威靈頓股市上揚0.50%。

© 2021 AFP