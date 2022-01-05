（法新社香港5日電） 在市場對疫情憂心紓緩下，隨着美股那斯達克和標普500指數收跌，以及通膨和升息預期再度成為主要焦點，亞洲股市今天跌多漲少。

廣告 繼續瀏覽後續

儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron在全球快速蔓延，迫使各國政府維持防疫措施，但由於感染Omicron癥狀較為輕微，使得投資人比較關注未來經濟政策和抑制物價飆漲的計畫。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天稍晚將公布去年12月的利率會議紀錄，投資人希望這份會議紀錄將能讓他們比較了解官員的施政計畫。

7日將發布去年12月美國非農就業人口的數據，可能在聯準會下次例會扮演關鍵角色。

聯準會預計3月結束規模龐大的購債計畫，在美國通膨率創下數十年新高之際，評論員正在辯論聯準會何時會升息，以及會升息幾次。

受中國政府打壓的中國科技業拖累港股，加上香港當局再度實施限制措施，投資人擔心香港恐爆發新疫情，恆生指數應聲下跌1.64%。

上海、雪梨、新加坡、首爾、台北和雅加達股市都收跌。

東京、威靈頓和馬尼拉股市則收高。日圓兌美元彙價創下4年低點，日經225指數小漲0.10%。

© 2022 AFP