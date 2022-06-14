亞股跌多漲少

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（法新社香港14日電） 全球股市昨天大跌後，亞股今天跌多漲少，但逢低買盤介入使早盤跌幅收斂；在此同時，美國聯邦準備理事會準備升息以對抗失控通膨之際，投資人轉將注意力放在聯準會。 由於烏克蘭戰爭、中國實施防疫封鎖措施和供應鏈混亂，導致能源和食物價格飆漲，10日公布的數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）增幅創一個世代以來最快，恐慌情緒席捲整個交易大廳。 所有資產都受到影響，比特幣恐自2020年12月以來首次跌破2萬美元，主要貨幣兌美元彙率下跌，甚至包括日圓和黃金在內的避險資產也感受到壓力。 投資人現在將注意力集中在明天的聯準會利率決策上，聯準會設法在控制通膨和努力保持經濟走上正軌之間把握好分寸。 在10日通膨數據公布之前，外界不斷預期聯準會將升息50個基點（2碼），也有跡象顯示未來幾次例會都會以相同幅度升息。但現在分析師表示，官員有1/3的機會宣布上調0.75個百分點，有些人甚至預測上調1個百分點。