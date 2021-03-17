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（法新社香港17日電） 亞洲股市連漲兩天後，今天因投資人態度游移不定跌多漲少。在市場預期經濟將復蘇恐使通膨憂慮加劇之際，投資人將焦點放在聯邦準備理事會（Fed）關鍵的決策會議上。

在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的戰役仍如火如荼進行，而且部分國家再度實施防疫限制措施的同時，疫苗接種計畫的推出、新增確診速度出現放慢跡象，以及政府和央行大手筆祭出紓困方案，都大力支撐股市。

但這也讓市場擔心物價恐飆漲，預期聯準會可能必須收緊寬鬆貨幣政策，包括創紀錄的低利率在內，這是帶動股市維持長達一年漲勢的動力。

被視為未來利率指標的美國基準10年期公債殖利率近幾周攀抵1年高點。美銀美林公司（Bank of AmericaMerrill Lynch）的調查也點出了此議題對市場相當重要，現在疫情並非投資人主要關切的議題。

金融服務公司Axi的策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「高於預期的通膨排名第一，債市恐慌則位居第2。所以，在市場新的『憂慮之牆』上，通膨確實穩坐冠軍。」

東京股市微跌0.02%，上海股市微跌0.03%，台北股市下跌0.60%，首爾股市下挫0.64%，雪梨股市挫跌0.47%，雅加達股市下跌0.51%，威靈頓股市下挫0.53%。

香港股市微漲0.02%，新加坡股市小漲0.13%，馬尼拉股市小漲0.12%。

© 2021 AFP