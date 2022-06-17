亞股跌多漲少

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（法新社香港17日電） 由於全球央行升息引發市場對經濟衰退的擔憂、帶動美股重挫後，亞股今天普遍收跌。日本銀行（Bank of Japan）拒絕仿效其他央行收緊政策後，日圓應聲走貶。 隨着美國聯邦準備理事會（Fed）15日宣布28年來最大升息幅度、全球央行紛紛仿效收緊貨幣政策，交易大廳內的樂觀情緒已一去不復返。 由於能源和食品價格飆漲，通膨寫下數十年來最高紀錄，以及投資人考慮到，讓估值推升至創紀錄或多年高點的低利率時代終結，這讓全球股市幾個月來持續走低。 英格蘭銀行昨天連續第5次上調利率，來到2009年金融危機以來的最高點。瑞士央行宣布調升利率0.5個百分點，震驚市場；這是瑞士央行15年來首次升息。歐洲央行也暗示很快將宣布升息。