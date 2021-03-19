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（法新社香港19日電） 美國央行承諾維持寬鬆政策掀起的股市漲勢淪為一日行情，投資人再度憂慮經濟復蘇將刺激通貨膨脹升溫，美國公債殖利率應聲反彈，引發美股昨天收盤重挫，亞洲股市今天跟進挫低。

為提振受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊的經濟，各國政府相繼推出規模驚人的刺激措施，央行也祭出寬鬆貨幣政策支持，已協助全球經濟自去年穀底反彈。但過去幾周，股市交易商持續掙紮該看重樂觀的經濟展望，或擔憂物價失控飆漲風險。

美國聯邦準備理事會（Fed）17日試圖再度緩和悲觀投資人的情緒，承諾除非等到他們對美國失業率受控情況感到滿意，且通膨飆高持續一段長時間，才會調整利率。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和美國財政部長葉倫（Janet Yellen）也已一再表示，今年通膨率上升預料只會短暫，而視作未來利率指標的基準美國公債殖利率之所以上揚，是市場對美國經濟有信心的跡象。

儘管如此，美債殖利率17日下跌後，昨天又站上14個月來最高點，引發美國股市以科技股為重的那斯達克指數收盤大跌3%多，因科技企業較易受利率上升影響；大盤道瓊和標普500指數（S&P 500）指數也雙雙自歷史高點回落。

Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「市場正在醞釀一股憂慮，擔心聯準會的貨幣政策將刺激通膨升溫到一定水準，最終將迫使央行官員提前而非延後出手。」

美股昨天賣壓延續到今天亞股，東京和香港股市收盤皆挫低1.4%，上海股市重挫1.7%，台北股市收挫1.3%，首爾股市收跌0.9%，雪梨股市收低0.6%，馬尼拉股市更重挫2.9%，新加坡、曼谷和吉隆坡股市也全都收黑。

日股賣壓還來自日本央行日本銀行表示，將停止支援經濟方案中購買與日經225指數掛鉤的指數股票型基金（ETF），而將收購目標鎖定東證股價指數。

© 2021 AFP