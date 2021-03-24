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（法新社香港24日電） 亞洲股市今天續跌，因為投資人再度對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和疫苗感到擔憂，與此同時歐洲面臨染疫人數又激增和再實施封鎖措施，恐使經濟脫離復蘇軌道。

全球經濟若如預期恢復成長將引發通貨膨脹，恐迫使各國央行提高利率，市場憂慮此事好幾周後，現在擔心的是將出現新一波COVID-19疫情。

歐洲兩大經濟體德國和法國，以及其他若干國家不得不實施新的防疫限制措施，在此同時他們也面臨難以適時推動施打疫苗計畫的問題。

市場策略師納維里爾（Louis Navellier）說：「歐洲大陸COVID-19病例繼續再攀升，所以二次衰退情況持續。他們還在爭論施打疫苗以及接種速度為何落後美國和英國的原因。」

香港股市下跌2.03%，因為有報導指出，香港政府以包裝出現瑕疵為由，暫時停止使用輝瑞（Pfizer）及BioNTech所研發的疫苗，這對接種進展緩慢的香港是一大打擊。

香港恆生指數從近期高點回跌已逾10%，目前進入修正格局。

東京股市下跌2.04%，上海股市下挫1.30%，台北股市挫跌0.90%，首爾股市小跌0.28%，雅加達股市下跌1.54%，威靈頓股市下挫0.29%。

雪梨股市上漲0.49%，新加坡股市微漲0.05%，曼谷股市上揚0.42%，馬尼拉股市揚升0.79%。

© 2021 AFP