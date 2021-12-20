（法新社香港20日電） 亞股今天重摔，主因市場憂心全球COVID-19疫情飆，及美國總統拜登（Joe Biden）的大規模社會支出法案因握有關鍵選票的溫和派民主黨議員表態不支持而遇挫，拖累亞股表現。

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隨着投資人年終假期前夕開始減持部位，分析師表示，成交量清淡市場容易震蕩，加上各國央行開始縮減寬鬆貨幣政策，以對抗通膨，市場氣氛日益低迷。

與此同時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情快速擴散，迫使各國政府重祭防疫限制措施，消費者待在家中，經濟受到打擊。

布朗奇謝恩財富管理公司（Blanke Schein Wealth Management）的分析師謝恩（Robert Schein）指出：「Omicron仍令人憂心，病例也在攀升中。」「投資人應該要有準備，邁向2022年之際，COVID仍然是市場一大變數。」

「在我們過去21個月所見的牛市之後，投資人沒那麼習慣長期的震蕩。」

亞股投資人也受到華爾街股市三大指數17日大幅挫跌的影響。美國聯邦準備理事會（Fed）16日表示，將加速縮減購債規模，並暗示將於2022年底前3度升息，引發美股挫跌。

日股日經225指數收跌2.1%；港股恆生指數收挫1.9%；上海綜合股價指數收跌1.1%。

至於亞洲其他股市，首爾、台北、新加坡、雪梨、雅加達、馬尼拉股市均收跌，威靈頓股市則逆勢微幅收漲。

© 2021 AFP