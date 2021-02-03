亞股隨美股上揚普遍收漲

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（法新社香港3日電） 亞洲股市今天在美國可望通過振興經濟方案、疫情顯露減緩跡象以及疫苗接種情況改善等因素帶動下，大多延續本周的漲勢走高。

此外，在社群媒體上揪團買股、大幅推升股價以致華爾街上周陷入緊張的散戶交易戰似乎慢慢消退，也對股市帶來支撐。

股市上周重挫後，本周前兩個交易日上揚，今天繼續走高，儘管市場憂心股市估值仍有過高跡象。香港和上海股市則因中國人民銀行收緊市場上的流動性，避免金融泡沫，而雙雙受到影響。

美國民主黨掌控的聯邦參議院以50票對49票展開預算協調程序，讓民主黨議員得以推動美國總統拜登的大型振興方案，並避免議事受阻。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「我們仍處於振興方案辯論的初步階段，看來民主黨肯定到最後會全靠自己推動本案。」

最新數據顯示，美國新增感染和死亡病例似乎有緩和跡象。專家表示，疫情趨緩和配戴口罩、保持社交距離以及假期結束有關。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）說，新增病例減緩、免疫情況不斷改善以及對紓困方案的樂觀心理，都是邁向第二季快速復蘇的因素。

美股三大指數前一天收盤都漲逾1%，帶動亞股今天普遍收高。

日股日經指數收漲1.00%，首爾股市收高1.06%，港股恆生指數收漲0.20%，澳洲雪梨股市收漲0.92%，新加坡股市收漲0.35%。

上海綜合股價指數則在中國人民銀行緊縮金融市場流動性下，逆勢走低終場下跌0.46%。

© 2021 AFP