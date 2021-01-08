亞股隨美股創新高勁揚 日韓股市收漲逾2%

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（法新社香港8日電） 亞股今天在前一天華爾街股市再創新高帶動下，再上一層樓，日韓股市收盤漲逾2%。投資人目光放在民主黨取得國會參議院和眾議院兩院掌控權後，美國可望推出更大型經濟刺激方案。

觀察家也表示，在美國國會議員把焦點放在對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和振興經濟下，市場投資人之前憂心民主黨拿下美國國會掌控權後將企圖增稅，強化監管的疑慮可能會消失。

多數投資人同意2021年的前景看好，尤其聯邦準備理事會（FED）誓言在可預見的未來，利率將維持在歷史低檔不變，並將繼續提供龐大資金作為企業的金融後盾。

AxiCorp全球市場首席策略師殷尼斯（Stephen Innes）說，「大量的流動性、經濟刺激措施和高儲蓄率為投機炒作和資產價格大漲創造完美的環境。」

「投資人對2021年美國股市前景依舊超級看多。有效的疫苗意味着各界看法普遍向經濟活動激增和獲利復蘇強勁靠攏。」

日股日經指數收盤大漲2.36%，韓國股市勁揚3.97% ，香港恆生指數收漲1.20%，台北股市收漲1.64%，新加坡股市收漲2.97%，曼谷股市收漲1.50%。中國上海股市則收跌0.17%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP