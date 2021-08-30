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（法新社香港30日電） 亞洲股市今天追隨美國股市漲勢。美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾表示，Fed將謹慎逐步退出超寬鬆貨幣政策，並不急着升息，激勵華爾街股市再創收盤新高。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）27日在備受關注的全球央行首長年會演說中表示，美國經濟正逐漸從去年疫情引發的衰退中復蘇，數以百萬計的人恢復就業，經濟也以數十年來最快的速度成長。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「一如外界普遍預期，Fed主席鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）的演說，並未對緊縮貨幣政策提供一個肯定的答案。」

卡崔爾指出，9月3日公布的8月就業數據將是關鍵，數據若強勁，將提高聯準會9月開始縮減購債規模的可能性。

華爾街三大指數27日都反彈走高，其中標準普爾500指數和那斯達克指數改寫新高。

美股漲勢激勵亞股今天全面走高，日股日經指數收漲0.5%，來到27789.29點。港股恆生指數收高0.5%，來到25539.54點。上海綜合股價指數收揚0.2%，來到3528.15點。

雪梨、首爾、台北、新加坡、威靈頓、曼谷和雅加達股市都收漲。

© 2021 AFP