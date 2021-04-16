亞股隨華爾街股市漲勢走高

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（法新社香港16日電） 中國經濟成長創新高，確定中國強勁復蘇，且在消費者支出等數據激勵下華爾街股市前一天勁揚，亞洲股市今天隨着走高。

北京官員表示，在零售銷售成長超乎預期帶動下，第一季經濟擴張18.3%。這個數字創下自30年前有紀錄以來最強勁成長，但仍略低於法新社調查預估值。

分析師也指出，中國經濟和上季相比成長幅度低於預估。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya ）說：「中國的經濟成長未來將走緩」，這樣「可避免決策者緊縮過速」。

亞洲股市今天早盤走勢雖不振，但之後慢慢站穩腳步走高。上海股市收盤上漲27.63點，或0.81%，來到3426.62點。港股恆生指數也收高176.57點，或0.61%，來到28969.71點。日股則收漲40.68點，或0.14%，來到29683.37點。

至於亞洲其他股市，首爾股市收漲0.13%，台北股市收揚0.48%，新加坡股市收高0.53%，澳洲股市小漲0.07%。

萬達分析師莫雅也表示，美國未來幾個月可能會繼續看到更多穩健經濟數據，因為拜登的1.9兆美元振興措施，以及他計畫推出的2.25兆美元基礎建設計畫，加上積壓已久的消費者需求將帶動美國經濟加速。

© 2021 AFP