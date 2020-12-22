亞莉安娜宣布與男友訂婚 大方秀親密照

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（法新社洛杉磯21日電） 美國流行歌手亞莉安娜（Ariana Grande）在IG上宣布訂婚消息，未婚夫是洛杉磯房產經紀人葛梅茲（Dalton Gomez）。

27歲的亞莉安娜昨天在IG上傳與未婚夫的親密合照，還大方秀出訂婚鑽戒，寫下「永遠甚至更久」（forever n then some）的留言。

許多名人紛紛留言祝賀，電視實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian West）說：「替你們感到非常高興！」

IG和推特（Twitter）粉絲追蹤數將近3億的亞莉安娜2018年曾與「周六夜現場」（Saturday Night Live）喜劇演員皮特戴維森（Pete Davidson）訂婚，後來交往不到半年後解除婚約。

根據葛梅茲的房地產公司網站個人介紹，葛梅茲是土生土長的南加州人，從事房地產業5年，且「擁有眾多大咖客戶，經手過這座城市許多大型交易」。

亞莉安娜宣布婚約的時間，與她的演唱會幕後紀錄片「亞莉安娜：嗨，我愛你」（ariana grande:excuse me, i love you）上架Netflix剛好是同一天。

© 2020 AFP