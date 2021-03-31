亞裔老婦紐約街頭被痛毆 警方逮捕犯嫌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約31日電） 一名男子昨天在紐約大街上對一名65歲婦人又踹又打，同時發表反亞裔言論，紐約警方今天凌晨逮捕這名施暴的犯嫌。這是發生在美國境內最新一起的反亞裔暴力事件。

警方在推特發布逮捕嫌犯的消息，並說施暴男子被控仇恨犯罪與攻擊重罪。警方的推文雖然沒有披露犯嫌姓名，不過美國媒體報導，犯嫌是現年38歲的艾略特（Brandon Elliot）。

據紐約媒體報導，警方呼籲社會大眾協助辨識犯嫌身分後，眼尖居民認出他是個在地的流浪漢，並且帶着員警前往一家專門安置流浪漢的旅社，將他逮個正着。

受害人全身傷痕纍纍，包括骨盆都骨折，被送醫治療。警方昨天表示，老婦目前情況穩定。

這起攻擊事件29日發生在曼哈頓中城（Midtown Manhattan）大街上，老婦在光天化日之下遭重擊的過程被鄰近建築物內的監視器全都錄。

警方上傳於網路的監視器畫面顯示，男子走向被害人狠踹她的腹部又把她打倒在地，接着又猛踢她的頭好幾次才離開案發現場。

監視器畫面另顯示，現場有個人疑似是快遞員，在大樓內目睹案發經過，當時還有兩個人，當施暴者離開犯案地點，其中一人把門關上沒有出面施援。

© 2021 AFP